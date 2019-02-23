美國歌手R. Kelly投案　涉性侵未成年少女遭控10宗罪　最高囚70年

美國知名R&B歌手、以歌曲《I Believe I Can Fly》成名的R. Kelly，周五（22日）正式遭美國檢方起訴他10項性侵罪名，包括性侵未成年少女，年紀最小的僅有13歲。法庭下令通緝R. Kelly後，他即晚前往警署投案，目前被警方拘留。 若全部控罪均成立，他將面臨最高70年監禁。

檢方指出，52歲的R. Kelly涉嫌在1998年至2010年期間性侵4名女子，當中至少3人當時尚未成年，年齡介乎13歲至17歲。

法庭下令通緝後，R. Kelly周五（22日）晚上8時15分左右前往芝加哥警署投案，他沒有回答現場記者的提問。

警方之後表示已經拘捕R. Kelly，預計會拘留他直至周六（23日）出庭。

R. Kelly涉性侵案：2019年1月，一班美國民眾上街抗議，表達對R. Kelly的不滿。

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律師：有影片做證據

R. Kelly過去一直遭醜聞纏身，包括性侵未成年少女的指控，他多次否認。

2019年1月，美國有線電視網絡LIFETIME播出紀錄片《Surviving R. Kelly》，內容講及R. Kelly捲入的性侵醜聞，引來熱議。之後有多名女子現身說法，指多年前曾遭R. Kelly性侵。2月15日，美國律師阿韋納蒂（Michael Avenatti）公開指他取得一段影片，顯示R. Kelly與未成年少女性交，並已把影片交給芝加哥檢方。

R. Kelly原名為Robert Kelly，90年代因演唱《I Believe I Can Fly》走紅，他也曾獲得格林美獎。2008年，他遭指控藏有兒童色情物品等罪名，最後成功脫罪。

（綜合報道）