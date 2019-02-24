【英國脫歐】文翠珊宣布推遲「最終協議」國會投票

英國首相文翠珊（Theresa May）周日（2月24日）宣布，原定周三（27日）就脫歐最終協議舉行的國會辯論與投票將推遲。她承諾投票會在3月12日前舉行，惟此舉勢將令其內閣分裂進一步加深。

文翠珊周日乘飛機前往埃及，準備在歐盟與阿拉伯聯盟（EU-League of Arab States）周日（24日）舉行峰會同時，與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面。不過歐盟的外交人員不認為這會面會帶來什麼突破。

她在前往當地途中表示，不會在本周三舉行投票。她也表明不會延遲脫歐：「人們在討論延長（《里斯本條約》）第50條的期限，認為這能解決問題，但這當然不能。這對決策的重點造成延緩，而重點就是我們必須做出那個決定。」

文翠珊表示：「我的團隊會在周二（26日）前往布魯塞爾，因此我們不會在本周舉行「有意義的投票」（Meaningful Vote），但我們將確保它在3月12日前進行。（英國）3月29日脫歐仍然在望，而這正是我們計劃去做的。」

Meaningful Vote起源於英國保守黨議員葛偉富（Dominic Grieve）提出、2018年6月26日通過，針對英國「退出歐盟法案」提出修正案。它要求政府與歐盟訂下任何脫歐決議前，都須經過國會「有意義的投票」方能生效。

《衛報》引述首相府的消息報道，文翠珊之所以將死線定在3月12日，因為英國財政大臣3月13日會發表春季預算案。

她過去一周承受內閣以及黨內莫大壓力。3名閣員周六在《每日郵報》發表專欄文章反對「硬脫歐」，稱必要時會支持延遲脫歐。此外英國《每日電訊報》上周五（22日）獨家報道，如文翠珊無法與歐盟達成協議，多達100名保守黨議員會要求英國延遲脫歐。她在回應有關閣員威脅辭職的報道時表示，已知道他們在這議題上很有意見，「作為政府和內閣，我們一起做的事情是努力達成（脫歐）協議。」

（綜合報道）