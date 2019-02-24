孟加拉航空往杜拜客機遭騎劫　緊急降落吉大港後疑犯被擊斃

孟加拉當地時間周日（24日）當地發生劫機事件，孟加拉航空一架前往杜拜的客機被騎劫，需在吉大港國際機場（Shah Amanat International Airport）緊急降落。機上142名乘客，以及和7名機組人員安全無恙。特種部隊及後衝上客機擊斃疑犯。

路透社引述孟加拉一名高級官員表示，孟加拉國航空公司（Biman Bangladesh Airlines）一架前往杜拜的客機懷疑發生劫機事件，周日（24日）當地時間約下午5時40分，在吉大港國際機場（Shah Amanat International Airport）緊急降落。

航空公司負責人邁拉傑（Shakil Miraj）表示，機上142名乘客已全部落機，但警員和軍隊仍包圍客機。加拉《每日星報》報道，劫機者曾在機艙內開槍，安全部隊及後包圍客機。孟軍方人員稱，軍方沒有機會與劫機者談判，在交火後，將一名年約25歲的劫機者射傷，疑犯及後死亡。

孟加拉內政部長卡邁勒（Asaduzzaman Khan Kamal）向孟加拉國24小時新聞網站（bdnews24）透露，班機緊急降落時，劫機者曾拿槍指著機師。當局指，是次劫機事件的起因經過還需要進一步調查。

↓↓涉事客機停留在跑道上↓↓

Bangladesh flight makes emergency landing after hijack attempt... https://t.co/hU3V9oZmaQ pic.twitter.com/TsyNCKy6Om — CafeNetAmerica (@cafenetamerica) 2019年2月24日

↓↓民眾拍攝涉事客機的片段↓↓