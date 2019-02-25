特朗普：中美談判有成果　習近平支持美朝峰會非常有用

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美國總統特朗普周日（24日）在Twitter發文表示，中美周六就經貿問題的磋商富有成果，會在周日繼續磋商。特朗普下周三至周四（27日至28日）會與朝鮮領袖金正恩在越南河內舉行第二次「特金會」，他並讚揚中國國家主席習近平對他與金正恩會面的支持非常有用。

特朗普指出，中美周六的貿易談判非常有成效，周日會繼續。他說，會在美國時間周一早上啟程前往越南河內，出席第二次「特金會」，強調雙方都希望延續新加坡首次峰會取得的進展，包括無核化。

他形容自己與金正恩關係良好，金正恩比任何人都明白沒有核武，朝鮮會更快成為經濟強國，比任何國家都更具快速經濟增長潛力。他又讚揚中國國家主席習近平支持他與金正恩會晤，中國也不希望見到家門旁邊有大量核武。

中美代表在華盛頓的繼續就解決經貿問題磋商，雙方談判原定於上周五（22日）結束，其後決定延長兩日會議。消息人士表示，雙方就削減貿易赤字、保護知識產權及巿場開放上成功縮窄分歧；但在中方如何處理國企補貼、網絡盜竊及強制技術轉移上仍存在相當分歧。

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（綜合報道）

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