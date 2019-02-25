特朗普：中美談判有成果　習近平支持美朝峰會非常有用

美國總統特朗普周日（24日）在Twitter發文表示，中美周六就經貿問題的磋商富有成果，會在周日繼續磋商。特朗普下周三至周四（27日至28日）會與朝鮮領袖金正恩在越南河內舉行第二次「特金會」，他並讚揚中國國家主席習近平對他與金正恩會面的支持非常有用。

特朗普指出，中美周六的貿易談判非常有成效，周日會繼續。他說，會在美國時間周一早上啟程前往越南河內，出席第二次「特金會」，強調雙方都希望延續新加坡首次峰會取得的進展，包括無核化。

他形容自己與金正恩關係良好，金正恩比任何人都明白沒有核武，朝鮮會更快成為經濟強國，比任何國家都更具快速經濟增長潛力。他又讚揚中國國家主席習近平支持他與金正恩會晤，中國也不希望見到家門旁邊有大量核武。

Very productive talks yesterday with China on Trade. Will continue today! I will be leaving for Hanoi, Vietnam, early tomorrow for a Summit with Kim Jong Un of North Korea, where we both expect a continuation of the progress made at first Summit in Singapore. Denuclearization? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月24日

President Xi of China has been very helpful in his support of my meeting with Kim Jong Un. The last thing China wants are large scale nuclear weapons right next door. Sanctions placed on the border by China and Russia have been very helpful. Great relationship with Chairman Kim! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月24日

中美代表在華盛頓的繼續就解決經貿問題磋商，雙方談判原定於上周五（22日）結束，其後決定延長兩日會議。消息人士表示，雙方就削減貿易赤字、保護知識產權及巿場開放上成功縮窄分歧；但在中方如何處理國企補貼、網絡盜竊及強制技術轉移上仍存在相當分歧。

（綜合報道）