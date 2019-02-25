馬哈蒂爾要將馬來西亞特區擴大一倍　中國成最大投資者

馬來西亞依斯坎達爾地區發展局（Iskandar Regional Development Authority，IRDA）上周五（22日）在第24次會議後發表聲明指，馬來西亞政府已經決定將依斯坎達爾特區（Iskandar）的擴大一倍，範圍至少擴大至另外3個區，包括柔佛中部的居鑾（Kluang）、東部的哥打丁宜（Kota Tinggi）和西部的笨珍（Pontian），面積從2217平方公里增加至4749平方公里。 馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）同日亦發表聲明指，這有助馬來西亞重奪『東盟之虎』（Asean Tiger）領導地位。

身為IRDA聯合主席的馬哈蒂爾表示：「依斯幹達自2006年起發展進度穩定，這是一件真正令人驚歎的事，也是協助馬來西亞重奪『東盟之虎』領導地位的關鍵。依斯坎達爾特區發展局正在驅動依斯幹達的發展，我對它支持柔佛發展和國家議程的角色和職責保持樂觀。」

IRDA總裁易卜拉欣（Ismail Ibrahim）亦稱由於面積擴大，依斯坎達爾特區應該能以負擔得起的價錢提供更多發展用地，並為新推廣的地區提供現代農業。

依斯坎達爾特區自2006年至2018年底的累積總投資額達2853.4億馬來西亞令吉，當中本地投資佔62%，外國投資佔38%，而五大外資分別來自中國、新加坡、美國、日本及西班牙。

（綜合報道）