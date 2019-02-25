【越南特金會】金正恩專列傳明早抵達　越邊境火車站關閉

美國總統特朗普（Donald Trump）和朝鮮領袖金正恩第二次會面周三至周四（27日至28日）在越南河內舉行，金正恩的專用列車傳周二（26日）早上抵達越南邊界同登火車站，車站周一（25日）對外關閉。越南外交部表示，特朗普周二晚抵達。

兩人2018年6月在新加坡舉行首場歷史性高峰會後，第二場「特金會」將在周三及周四於河內召開，越南政府正忙於準備。

該國外交部還指出，特朗普周三上午會先分別與越南國家主席​​阮富仲及總理阮春福舉行會談。

金正恩上周六（23日）在平壤搭上他的專用列車，有人目睹它過橋進入中國，但顯然繞過北京。據韓聯社消息，專列上周六下午5時從平壤出發，當晚9時30分許途經丹東，周日（24日）下午1時左右抵達天津站。之後，專列沒有路經北京而是直奔河北保定、石家莊，周一凌晨零時左右抵達鄭州。北京消息人士周一透露，專列周一上午7時左右經過武漢。此後它經長沙、南寧到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥。

韓聯社稱，周一晚上7時至周二下午2時，位於中越邊境的友誼關口岸將有出入管制。這是因為這一時間段內，金正恩一行的專列將由此進入越南境內。越南消息人士表示，列車或在周二清晨抵達鄰近中國邊界的越南同登（Dong Dang）火車站。然後他們一行人很可能乘車從同登往河內。

越南政府採取前所未見行動，將車隊途經的170公里道路自周二上午6時至下午2時全線封閉。

（綜合報道）