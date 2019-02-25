【越南特金會】金正恩專列傳明早抵達　越邊境火車站關閉

撰文：許懿安
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美國總統特朗普（Donald Trump）和朝鮮領袖金正恩第二次會面周三至周四（27日至28日）在越南河內舉行，金正恩的專用列車傳周二（26日）早上抵達越南邊界同登火車站，車站周一（25日）對外關閉。越南外交部表示，特朗普周二晚抵達。
兩人2018年6月在新加坡舉行首場歷史性高峰會後，第二場「特金會」將在周三及周四於河內召開，越南政府正忙於準備。
該國外交部還指出，特朗普周三上午會先分別與越南國家主席阮富仲及總理阮春福舉行會談。
金正恩上周六（23日）在平壤搭上他的專用列車，有人目睹它過橋進入中國，但顯然繞過北京。據韓聯社消息，專列上周六下午5時從平壤出發，當晚9時30分許途經丹東，周日（24日）下午1時左右抵達天津站。之後，專列沒有路經北京而是直奔河北保定、石家莊，周一凌晨零時左右抵達鄭州。北京消息人士周一透露，專列周一上午7時左右經過武漢。此後它經長沙、南寧到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥。
韓聯社稱，周一晚上7時至周二下午2時，位於中越邊境的友誼關口岸將有出入管制。這是因為這一時間段內，金正恩一行的專列將由此進入越南境內。越南消息人士表示，列車或在周二清晨抵達鄰近中國邊界的越南同登（Dong Dang）火車站。然後他們一行人很可能乘車從同登往河內。
越南政府採取前所未見行動，將車隊途經的170公里道路自周二上午6時至下午2時全線封閉。
（綜合報道）