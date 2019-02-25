青瓦台：特朗普與金正恩或簽訂終戰宣言　韓國表支持

韓國總統府青瓦台周一（25日）表示，美朝在越南美朝峰會期間或就1950-1953年的朝鮮戰爭達成終戰協議。青瓦台發言人金宜謙當天表示，「我們的政府歡迎終戰宣言，無論它採取何種形式，只要它有助於鼓勵和推進無核化。」

美朝首腦第2次峰會在周三至周四（27日至28日舉行），美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩屆時會在河內碰面。金宜謙相信兩國可能就終戰宣言達成協議。

自1953年朝鮮戰爭休戰以來，美國在技術上還一直處於戰爭狀態。華盛頓政府仍在韓國保留28,500名士兵，以防重新開戰。

韓國總統文在寅呼籲國民做好準備迎接全新的朝鮮，這是一個正從戰爭走向和平的半島政權。

韓國總統文在寅周一與高級官員會面前表示，首爾政府會盡所能為美朝和韓朝關係建立良性循環，使半島邁向向無核化、永久和平和共同繁榮的局面。

文在寅表示，韓國政府將不遺餘力地與美國總統特朗普合作，支持他為朝鮮半島帶來和平的外交努力。他又稱讚朝鮮領袖金正恩決定以經濟發展取代核武，向未來前進。

他表示，當局期待峰會成功，原因是會談將視作解決半島上戰爭威脅和其他安保問題的決定性機會，也容許人們進入和平驅動經濟的時代。

文在寅透露上周與特朗普通電話，承諾韓國政府會擔當任何角色，全力支持美朝峰會成功舉行。他又表示，如果朝鮮開放經濟，鄰國和國際組織等將可參與其建設。

他強調，他們是朝鮮半島命運的主人，現在為歷史揭開新一頁；他們預備迎接一個從戰爭與對抗走向和平與和諧、從黨派主義和意識形態走向經濟繁榮的半島政權。

（紐約時報）