【越南特金會】金正恩出field trip有咩學　或能借鏡「越南模式」

第二次「特金會」周三至四（27至28日）在越南河內舉行。惟金正恩為何選擇越南作為特金會的場所？其中一個解讀是，金正恩希望「取道」越南，學習其改革模式。 借用美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的話，越南與美國化敵為友，繼而實現經濟增長奇跡。越南作為擺在眼前的成功實例，成為金正恩期望借鏡的原因。

今次是越戰結束以來，首次有朝鮮領導人訪問越南。作為世界僅餘的共產國家，金正恩訪問越南，拉近兩國關係具有實質意義。同時間，「越南模式」亦成為朝鮮可以參考的對象。

與朝鮮一樣，越南自越戰後受到美國制裁，但越南至今成功發展為亞洲快速增長經濟體之一。加上越南保持單一政黨的強權統治，在意識形態上甚至比新加坡更接近朝鮮，這都對金正恩有莫大吸引力。

金正恩自2018年改變國家改變發展方向，但外間有指他正面對國內保守勢力的障礙，故此他大可趁訪問的機會，向越南請教改革方略。那麼所謂的「越南模式」又有什麼實質內容呢？

越南特金會：金正恩上台後把工作重心轉到經濟發展，越南「革新開放」模式正好適合朝鮮參考。（路透社）

越南的革新開放

越南的改革開放在越語稱之為「Đổi mới」（革新），與中國改革開放一樣，「革新開放」目的同樣是建立社會主義主導的市場經濟。

越南首先從農業着手，鼓勵農民種植，並容許私人農產品買賣，逐步放寬管制。這與金正恩上任以後，容許農民保留種植部分農作物自用類似。

如今越南人民無法挑戰政府及其單一政權，但擁有相當的宗教自由、市場自由、旅遊自由、生活自由等。對朝鮮而言，越南的成長對朝鮮甚具指導作用。

路透社引述消息人士報道，指金正恩會提早在峰會前到訪越南高科技工業重鎮北寧省。當地有多間高科技產品製造商諸如韓國三星、Canon、鴻海科技、ABB等投資設廠。這安排相信是金正恩「取道」越南，學習越南經濟改革的最佳說明。

越南特金會：越南與朝鮮為世上僅餘的共產政權，而且同遭美國制裁多年，相比新加坡，越南更值得朝鮮借鏡。（路透社）

越南對金正恩的另一層意義，在於與美國的關係。蓬佩奧指出，曾為美國宿敵的越南1995年與華府關係恢復正常化，這可以向朝鮮證明，即使經過與華盛頓數十年來的衝突及不信任，仍能與美國重建夥伴關係。

蓬佩奧稱，若朝鮮願意放棄其核武庫，將可成為有如越南般富裕的黨制國家；如果平壤政府把握時機，朝鮮將能實現經濟增長的奇跡。

越南與美國關係恢復正常化，並擁有奪目的經濟增長。金正恩眼看着這個實例，也成為他願意借鏡越南的巨大誘因。