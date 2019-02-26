文在寅於獨立紀念館召開國務會議　稱要「清算」日本殖民支持者

韓國總統文在寅周二（26日）於金九紀念館召開國務會議。該館為紀念韓國獨立運動而設立，文在寅此舉被認為是向日本發出抗議訊息，並強調「三一運動」的重要。2019年是「三一運動」100周年，運動促成大韓民國臨時政府成立。

文在寅前往安重根之墓參拜，1910年安重根在哈爾濱火車站擊斃日本首任朝鮮統監伊藤博文，被當場拘捕後處死，被韓國追封為烈士。但日本則視安重根為恐怖分子及罪犯，看法迴異。（韓聯社截圖）

這次是韓國政府首次在非官廳的地方召開的國務會議。文在寅在會議前先後參拜包括金九、安重根及尹奉吉的墓碑。

三人均是韓國在日治時期獨立運動的代表：金九是韓國國父，大韓民國戰時成立的臨時政府實質代表；安重根在日治朝鮮時期刺殺韓國統監伊藤博文；尹奉吉是上海虹口公園爆炸事件，企圖炸死日軍高官的策動者。

強調獨立精神 清算日殖支持者

文在寅在會議中表示「要向對日本殖民支配的支持者進行『清算』，以正確地建立紀念獨立運動的民族士氣，讓韓國作為一個正義的國家出發。」

三一運動是1919年日治朝鮮時期，韓國人民發動的一次大型獨立運動。當年運動席捲朝鮮半島，數以百萬計人民參與反日示威。三一運動雖然遭成功鎮壓，但流亡海外的韓國人繼續推動獨立運動，包括在上海成立的的大韓民國臨時政府。

今天日韓關係正處於最低點，韓國國會議長文喜相日前呼籲日皇明仁訪韓就「慰安婦」問題道歉，引起日本激烈反彈。三一運動紀念有強烈反日意識，文在寅特意選擇於金九紀念館召開國務會議，並稱需要「清算殖民支持者」，除為強調100周年的重要性，可被視為是對日本的一種抗議。

（韓聯社）