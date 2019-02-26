【英國脫歐】文翠珊親信：國會最快下周表決協議　或排除硬脫歐

英國首相文翠珊（Theresa May）親信、內閣辦公室大臣李達德（David Lidington）周二（26日）表示，國會最快可以在下周表決脫歐協議。另外有報道指文翠珊或正式提出否決硬脫歐可能，換取國會支持有關議案。

李達德被問到文翠珊會否掛除硬脫歐的可能時，他只表示談判正處於關鍵時刻，指內閣需要支持首相，希望可以落實改變，並希望在3月12日或之前可以在下議院辯論。

英國《太陽報》及《每日郵報》同日報道，文翠珊周二會正式提出排除硬脫歐可能，務求爭取有意主導脫歐程序的國會議員支持。

彭博社周二（26日）引述知情人士報道，首相文翠珊（Theresa May）在推遲脫歐方面立場軟化，她計劃周二（26日）在內閣會議上提出延期的想法，以避免出現無協議脫歐。

唐寧街（Downing Street）首相府對有關消息沒有作出回應，假如她決定延長脫歐限期，則立場明顯轉軚，她過去一直強調英國會如期3月29日與歐盟分手。

另外，在野工黨發言人表示，假如國會通過最新版本的脫歐協議，文翠珊應該為此舉行第二次公投。黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周一稱，若工黨提出的與歐盟建立永久關稅同盟，以及與歐盟單一市場緊密連結等修正案獲通過，該黨會支持舉行第二次脫歐公投。

（路透社）