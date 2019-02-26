【英國脫歐】工黨擬就脫歐推動第二次公投

英國3月29日的脫歐大限迫近，國會周三（27日）將就脫歐的下一步行動舉行辯論及投票，在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周一（25日）在黨內會議表示，贊成以公投阻止執政保守黨強行推進有破壞力的脫歐協議，強調若工黨的修正案獲通過，工黨會支持舉行第二次脫歐公投。

郝爾彬（Jeremy Corbyn）周一（25日）表示，將在周三的國會會議提出至少一項修正案，並會贊成以公投阻止保守黨強推有破壞力的脫歐協議。工黨的修正案內容包括與歐盟建立永久關稅同盟，以及與歐盟單一市場緊密連結等。

郝爾彬稱，支持由保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）和工黨議員顧綺慧（Yvette Cooper）提出的修正案，好讓國會在「硬脫歐」和延遲脫歐之間二揀一，阻止文翠珊一直拖下去。

英國《每日電訊報》周日（24日）報道，英國政府正積極避免無協議脫歐帶來的嚴重影響，首相文翠珊或主動提出延後脫歐時間兩個月。報道稱，政府已把未來脫歐去向寫在一份清單上，供內部上周末傳閱。內容寫有為避免無協議脫歐刺激內閣集體請辭，若在3月12日前仍未就脫歐協議達成共識，文翠珊將主動向歐盟提出延後脫歐時間兩個月，作為其中一個方案。報道未有明確指出消息來源。