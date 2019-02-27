【越南特金會】金正恩特朗普時隔261天再晤　親切握手問好

美國總統特朗普（Donald Trump）及朝鮮領袖金正恩時隔261天於越南河內再會，舉行第二次「美朝峰會」。兩人周三（27日）晚上在河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）碰面一刻，雙方握手問好。 兩人之後在翻譯員陪同下，一對一交談約20分鐘，其後再共進晚餐。 會面之初，兩人略顯呆滯，之後才逐漸進入狀態，兩方臉上都有更多表情及笑容。

特朗普：金正恩是偉大領袖

兩人在握手時有短暫交談，之後面向鏡頭讓媒體拍照。

他們之後在媒體面前坐下稍作交談，特朗普稱讚金正恩是偉大領袖，又指朝鮮會有美好的未來。他又形容兩人關係真的很好，他指第一次「特金會」非常成功，期待第二次「特金會」會一樣甚至更加成功，強調雙方已取得很大進展。

金正恩則指，兩人來到今天，是成功克服了所有障礙。

期間有媒體向兩人大聲提問，包括有記者問特朗普有關其前私人律師科恩爆料的事，但特朗普和金正恩都沒有回應任何媒體的問題。

美國和朝鮮雙方舉行晚宴，包括美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩。（路透社）

雙方共進晚餐

他們之後在翻譯員的陪同下舉行單獨會談。

到了當地時間晚上7時左右，雙方各自有兩名官員加入共進晚餐。

美方代表除了特朗普外，還有美國國務卿（Mike Pompeo）、白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）以及翻譯員Lee Yun-hyang。

朝鮮方面則有金正恩、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲、朝鮮外相李勇浩，還有翻譯員Sin Hye Yong。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，相對於特朗普與越南領導人的工作會議，特朗普與金正恩的晚餐是相對較小的事。

第二天的美朝首腦會面，也會在索菲特傳奇大都會酒店舉行。他們展開全面談判，並預計會在酒店發表聲明，講述峰會結果。

圖為2018年在新加坡舉行的首次特金會。朝鮮領導人金正恩（左）與美國總統特朗普（右）會面。

兩日見面最少5次

《韓聯社》較早時的報道指出，特朗普與金正恩可能在兩日間見面最少5次，包括單獨會面、午宴及與官員一同開會等。同時不排除會加碼「見多幾面」。

特朗普周三早上與越共中央總書記阮富仲會面，其後與總理阮春福舉行雙邊會談及一同出席工作午餐。金正恩在同日早上則與國務委員金赫澈、負責統一事務的金成惠等官員開片，報道指他們商討會談的的策略。

外界關注兩人在峰會上的互動、朝鮮會否在2018年表示棄核意向、停止核試以及摧毀核設施的基礎上做到更多。美國由以往堅持朝鮮必須最終達成全面、可驗證且不可逆轉的無核化才會放寬制裁，到峰會舉行前夕似乎暗示，在全面無核化前仍有可能「鬆綁」。美、朝會否在會上宣布半島終戰，也是國際社會關注的焦點。

（綜合報道）