華爾街日報：面應對美國圍堵　華為爭議性廣告攻勢避談關鍵問題

《華爾街日報》周一（25日）報道，在美國呼籲盟友禁止華為參與本國5G網絡建設的同時，華為也以針鋒相對的廣告攻勢來回應美國；這些廣告在新西蘭和德國等國家引起許多爭議，但它們的重點依然放在宣傳華為的科技實力，而非消除設備的安全隱患問題。

報道指，華為2月13日在新西蘭以當地國家欖球隊「All Blacks」為題材所設計的廣告牌上稱：「沒有華為的5G，有如欠缺新西蘭的欖球界」。新西蘭政府通信安全局（Government Communications Security Bureau，GCSB）局長利特爾（Andrew Little）對此表示，這無法改變當局拒絕華為參與5G建設的決定，政府的考量只有國家安全利益。

華為在2018年底亦在柏林泰格爾國際機場（Tegel airport）的一則廣告上稱：「甚麼東西會在柏林更普及：5G還是狗屎？」，隨後德國《圖片報》（Bild）表示這是在「嘲諷」柏林。

目前新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）已表明，如果當地電信公司Spark與華為能夠消除安全隱患，當局就可能撤銷早前對華為的禁令；德國也沒有完全禁止華為，有消息人士透露，當地官員傾向允許華為參與5G網絡基礎設施的合約投標。

（綜合報道）