華為登廣告：5G沒有我們　如欖球界欠缺新西蘭

中國電訊公司華為周三（13日）在新西蘭兩大報章刊登廣告，寫有標語「沒有華為的5G，有如欠缺新西蘭的欖球界」，希望在新西蘭封鎖華為一事上贏得公眾信心。

華為在《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）和「新聞原料」（Stuff）旗下報章刊登廣告。廣告上有一部橫置的電話，以草地作為熒幕背景，再利用設計效果把數名進行欖球比賽的運動員置於「草地」上，寫有標語「沒有華為的5G，有如欠缺新西蘭的欖球界」，在部分廣告並附有句子「不要錯過最先進且可用的5G技術」。

新西蘭政府通訊安全局（GSCB）2018年11月以「重大國家安全風險」為由，拒絕批准該國電訊公司Spark New Zealand（SPK.NZ）使用華為的5G設備。

China-NZ relations and spying - Huawei's advertisement in NZ daily papers today (this one, Dominion Post) lobbying against the Government's ban on its involvement in the 5G network: pic.twitter.com/lswuiuJ2Ww — Bryce Edwards (@bryce_edwards) 2019年2月12日

新西蘭為西方國家情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，被指參與美國牽頭封鎖華為的行動。當局否認受到盟國施壓而作出相關決定，總理阿德恩（Jacinda Ardern）亦強調沒有歧視華為。

近日中紐關係出現暗湧，北京宣布押後與新西蘭舉辦的大型旅遊活動；新西蘭航空公司（Air New Zealand）一架飛往上海的航班，懷疑因沒有修改「台灣」稱謂而要折返。

（衛報／悉尼先驅晨報）