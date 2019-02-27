巴基斯坦稱擊落兩架印度軍機　一名印軍機師被俘　中美呼籲克制

巴基斯坦外交部周三（27日）發聲明，指空軍戰機空襲印度控制的喀什米爾地區（Kashmir），另外擊落兩架印度軍機，一名印度機師被俘。事件或導致兩國的緊張關係升溫。

巴基斯坦的聲明提到，印度戰機飛入該國領空，結果遭防空炮火擊落。

印度政府官員向路透社表示，由於有多架巴基斯坦軍機進入領空，當局暫時關閉喀什米爾地區的主要機場數小時。印度維斯特拉航空（Vistara）亦宣布暫停飛往北部地區的航班。

另外今日俄羅斯（RT）同日報道，一架印度Mi-17直升機在印度控制的喀什米爾地區布德加姆（Budgam）墜毀，警方指有最少兩人喪生。

印度及巴基斯坦因為印控喀什米爾地區2月14日發生的遇襲事件，加劇兩國不和關係。印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述空軍消息指，空軍12架幻象2000戰機周二（26日）針對巴基斯坦一個由武裝分子控制的營地發動空襲，成功剿除所有目標恐怖分子。

中國外交部周三回應印度戰機被擊落事件，陸慷在例行記者會上重申，印巴兩國保持克制。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）較早前要求印巴雙方應透過對話解決問題，避免爭議升級。

（路透社）