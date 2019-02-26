印度軍隊越境空襲恐怖分子　巴基斯坦斥入侵領土

印度及巴基斯坦因為印控喀什米爾地區（Kashmir）2月14日發生的遇襲事件，加劇兩國不和關係。印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述空軍消息指，空軍12架幻象2000戰機周二（26日）針對巴基斯坦一個由武裝分子控制的營地發動空襲，成功剿除所有目標恐怖分子。 巴基斯坦批評印度入侵國家領土，但強調當局反制行動迅速，印方行動未有造成人命傷亡。

報道指印度越過實際控制線，在巴基斯坦控制喀什米爾的恐怖組織營地投下1000公斤的炸彈，摧毀沿線所有營地，剿滅許多名恐怖份子。

印度外交國務秘書顧凱傑（Vijay Keshav Gokhale）表示，行動針對伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）。後者承認於2月14日向印度控制的喀什米爾地區發動自殺式炸彈襲擊，導致最少44人死亡。

巴基斯坦軍方發言人加富爾（Asif Ghafoor）在Twitter批評印度達反停火協議，入侵巴基斯坦領土。他反駁指，由於巴方空軍有效的行動，印方草草投下彈藥就走，強調無人命傷亡及損毀。

除了軍事行動，印度財政部長傑特利（Arun Jaitley）2月15日回應襲擊事件時表示，印度將採取所有可能的外交手段，以確保巴基斯坦會被「完全隔離」。後者否認事件跟政府有關，不滿印度未審先判。

（獨立報／中央社）