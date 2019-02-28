【中美貿易談判】萊特希澤：仍有很多工作才能與中國達成貿易協議

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周三（27日）出席國會聽證會時表示，仍然需要與中國進行大量工作，才能達成貿易協議。

萊特希澤指出，雖然與中國的貿易談判至今取得實質進展，但仍有很多工作要做，才可以達成貿易協議。他強調，美國和中國之間的問題太嚴重，所以中國除了購買更多美國貨外，還需要採取更多行動。

萊特希澤形容，美中需要新規則，美國正在推動與中國達成貿易協議，希望中國能作重大結構性改革，並信守承諾，特別是在知識產權和技術轉讓問題。他說，要解決問題並不是單單達成協議就可以，達成協議前仍需做很多事，而更重要的是達成協議之後。

如果美中最後能有令人滿意的解決方案，萊特希澤透露計劃讓讓兩國下級官員每月舉行會議，中級官員每季度會談，部長之間則舉行半年一次的交流。

美國總統特朗普周日（24日）在Twitter上貼文，表示有意延後中美貿易談判期限。他周一（25日）再度表示，若兩國能就餘下的分歧取得共識，他將會與國家主席習近平簽署協議，終結貿易戰，並表示談判與達成協議已「非常接近」，「我們將舉行另一次峰會，我們將舉行簽約峰會」。特朗普未談及延遲貿易談判的新期限。

（綜合報道）