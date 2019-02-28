科恩聽證會作供斥騙子　特朗普反擊：他說謊求減刑

美國總統特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）周三（27日）出席美國眾議院委員會的公開聽證會，他表示，不知道特朗普有否勾結俄羅斯以贏得2016年總統選舉，但他有所懷疑，並指出當年維基解密公開希拉里（Hillary Clinton）陣營的外洩電郵之前，特朗普早已知情。身在越南出席第二次「特金會」的特朗普在Twitter反擊指科恩說謊，企圖獲得減刑。

科恩2018年12月承認逃稅、違反選舉財務法和向國會作偽證，被判監3年。他今次主要在通俄、希拉里黑材料、種族主義，以及艷星掩口費四件事上指控特朗普，並表示對曾為特朗普做事感到羞恥。以下是科恩證詞的主要內容：

1. 特朗普通俄

對於特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）及競選團隊成員2016年6月，在紐約特朗普大樓與俄國人士會面，討論希拉里黑材料一事，科恩稱特朗普事先已知悉，惟前者指自己無掌握直接證據。這與特朗普堅稱自己對會面並不知情有出入。

科恩又稱，特朗普在競選總統期間主導公司在莫斯科興建特朗普大廈（Trump Tower）項目的談判，惟他當時「講大話」指自己在俄羅斯沒有商業利益。科恩又指特朗普競選期間曾多次詢問他有關項目的進展，因為後者從來無預料會勝出大選，只想通過有關項目賺錢。科恩作證指，雖然特朗普無直接指示自己向國會作偽證，但他認為特朗普希望他撒謊。

對於特朗普與俄羅斯打交道，科恩表示不會使用「勾結」這個詞語，但認為特朗普與俄羅斯總統普京的良好關係有些奇怪。

2. 希拉里電郵外洩

2016年總統大選期間爆出民主黨內部電郵外洩事件，波及特朗普的競選對手希拉里。科恩透露，在電郵外洩前，特朗普的競選團隊與已維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）有過交流，特朗普不僅對此知情，還表示歡迎。

3. 種族主義者

科恩指出，特朗普是「種族主義者」及「騙子」，形容特朗普的「壞」遠超過他的「好」。科恩憶述奧巴馬擔任美國總統時，特朗普曾叫他講出任可一個由非裔領袖領導、而不是「糞坑」（shithole）的國家，又引述特朗普指，非裔美國人永遠不會投票給他，「因為他們太笨」。

科恩還指出，特朗普為追求登上福布斯財富榜，誇大自己真實擁有的財富，卻在報稅時少報資產，以繳付較少稅項。

4. 艷星掩口費

科恩出示一張特朗普簽字的支票，指這是報銷向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）支付的掩口費。這名成人片女星她自稱在2006年曾與特朗普有染，惟特朗普一直否認。

有關支票價值35000美元，由特朗普私人賬戶支付，開出時特朗普已是美國總統。克利福德發表聲明聲援科恩，感謝他說出真相」。

科恩作供的影響

事實上，除非有更多證據證明特朗普在競選總統期間以金錢掩飾醜聞，否則科恩的供詞證據不足，對特朗普影響有限。他此前曾向國會作偽證，亦令他的可信性大打折扣，惟他指摘特朗普為人，並披露競選團隊運作細節，相信仍對特朗普造成一定衝擊。

（綜合報道）