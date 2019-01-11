科恩絕地大反擊　國會作供揭秘5大焦點　特朗普或「周身蟻」

美國總統特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）周四（10日）同意2月7日到國會作證。聽證會屆時或會演變為特朗普最怕的「爆料會」，曝露更多有關特朗普向艷星支付掩口費的內幕，甚至進一步揭開「通俄門」的秘密。 科恩曾公開稱願意為特朗普擋子彈，如今淪為特朗普眼中的「過街老鼠」及「騙子」。到底他會怎樣利用這個機會來一個絕地大反擊？聽證會上又有可能提及什麼事情？

1. 特朗普如何指示科恩向豔星支付掩口費？

科恩曾承認向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）和《花花公子》前模特兒麥克道格（Karen McDougal）支付掩口費，並稱特朗普亦涉及事件。

現時問題在於特朗普在此事上是否有犯罪。從技術層面而言，即使他有涉事，亦未必須負上法律責任。特朗普曾辯稱：「我可能有叫他（科恩）這樣做，但我沒有叫他犯法，亦不預期他會違法，因為他是律師，應該比我更清楚。」

科恩早前接受美國廣播公司（ABC）訪問時指，特朗普明知支付掩口費是不對，但未有交代詳情。外界估計在聽證會上，議員會追問科恩有關特朗普如何指示他支付掩口費，又會查問為什麼科恩認為特朗普早知道這樣做屬違法。

通俄調查：科恩承認向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）支付掩口費。後者早前出書提及與特朗普發生性關係的「戰況」，更大爆對方根本不想成為美國總統。（Getty Images）

2. 對於莫斯科特朗普大樓，特朗普知道什麼？何時知道？

科恩曾向國會作偽證，當中涉及的正是莫斯科特朗普大樓（Trump Tower）房地產項目。從「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）團隊所寫的筆記所示，該項目是通俄調查的焦點。

米勒團隊形容，科恩繼續跟進有關項目並與特朗普商討，這事對現時國會和特別檢察官的調查很重要，尤其是因為此事發生時，正值俄羅斯政府持續嘗試干預美國大選。

不過現時仍未知特朗普在此事上參與多少，尤其是有關科恩接觸克里姆林宮（Kremlin）一事，特朗普是否知情。如果特朗普在背後一手策劃，加上其親俄取態，恐怕他將會「周身蟻」。

通俄調查：在通俄一事上，特朗普一直堅稱自己清白，並形容科恩是「騙子」。他周四回應有關報道時指，完全不擔心科恩到國會作供。（路透社）

3. 韋斯伯格擔當着什麼角色？

相比起科恩，通俄調查較少提到效力特朗普集團多年的財務總監韋斯伯格（Allen Weisselberg）。但根據一段科恩與特朗普之間的對話錄音，二人談論向豔星支付掩口費一事期間，科恩曾兩次提到韋斯伯格的名字。

韋斯伯格自1970年代效力特朗普集團，外界形容他是知道所有事情的人。科恩明顯有就此事徵詢韋斯伯格的意見，相信議員亦有興趣從科恩口中聽到有關韋斯伯格的參與，甚至爆出韋斯伯格知道的內幕。

4. 科恩訪布拉格背後還有其他內幕嗎？

有報道指，科恩於2016年曾到捷克布拉格密會俄羅斯官員，但他一直否認。國會成員有可能針對此事追問科恩，要求他交代在報道所指的期間到底身在何方，並會考究為何坊間會如此報道。

5. 科恩還會談及特朗普的其他詭計嗎？

韋斯伯格可能知道特朗普所有的黑材料，包括逃稅等傳聞，科恩也一樣。雖說韋斯伯格是「老臣子」，科恩卻是專門為特朗普做「髒事」的人，他所知道的內幕可能「更震撼」更多。

（華盛頓郵報）