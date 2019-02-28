【越南特金會】史上首次　金正恩答記者提問：相信峰會有好成果

美朝第二次峰會正在舉行，金正恩與特朗普在兩人單獨會談前接受記者訪問，過去未曾公開回應記者提問的金正恩，第一次回答外國記者提問。這一幕被拍攝在鏡頭中，成功獲金正恩回答問題的記者亦把他的「功績」在網上匯報，獲得注目和讚賞。

該發問記者隸屬美國《華盛頓郵報》，他在記者陣中向金正恩問道：「金正恩委員長，你認為這次能否與特朗普達成協議嗎？」

坐在特朗普身後的翻譯員即時翻譯了此句，金正恩回答：

嗯，現在來說仍然太早，但我不會說我對此感到悲觀。以我現在感覺而言，我相信（會談）會有好成果。

金正恩的回答再由身後的翻譯員翻譯。過去金正恩未曾回應過記者提問，即使是昨日周二（27日）晚飯會見記者時，他亦無回答在場記者的問題。加上金正恩外訪次數較少，他此次回答可被視為「第一次」。

不過即使是第一次，金正恩回答時不見慌張，亦感覺自然。

I asked Kim Jong Un if he felt confident he could get a deal with @realDonaldTrump. He replied: “It’s too early to say. I would not say I’m pessimistic.” — David Nakamura (@DavidNakamura) 2019年2月28日

獲金正恩回答問題的記者，很快把他的「功績」在網上匯報，隨即得到大量關注。不少網民留言稱他「創下歷史」值得慶賀，同時祝願會談取得好成果。