【01直擊・特金會】專家解讀：沒協議不代表末路　認清分歧再續商

美朝峰會周四（28日）在無預警之下突然提早結束，美國總統特朗普提前舉行記者會會隨即登上專機啟程返國，預想中的《河內宣言》未有預期實現。特朗普解釋，朝鮮要求全面解除制裁，美方不能接受，因此無法簽署任何協議。 韓國新聞中心隨後舉行專家會談，雖然對《河內宣言》落空感到驚訝，但來自韓國和美國的專家均對未來美朝對話感到樂觀，認為今次是一個好機會讓彼此互相理解分歧所在，繼而再磋商。有專家認為，美朝對制裁的理解有異，因此結果有落差。

直擊越南特金會：位於美朝峰會國際媒體中心的韓國新聞中心連日舉辦多場會談。專家在「特金會」提前結束後解讀峰會結果。（梁凱怡攝）

即使華府早前已呼籲外界降低對今次「特金會」的預期，但峰會未能促成《河內宣言》仍叫眾人驚訝。韓國新聞中心舉行專家會談，邀得世宗研究所所長白鶴淳（Paik Hak Soon）、東國大學教授高有煥（音譯，Koh Yu Hwan）、北方經濟合作委員會成員金光佶（音譯，Kim Kwang Gil）和美國智庫Defense Priorities高級研究員戴維斯（Daniel Davis）解讀峰會結果。

白鶴淳坦言未有預計到峰會落得如此結局。他指出，從朝鮮角度而言，制裁是一種敵對政策，如華府一直拒絕撤銷制裁，平壤政府難以建立信心。金正恩視撤銷制裁為表達友好的第一步，因此會要求撤銷制裁。

反觀美國對制裁則持不同態度。金光佶表示，撤銷制裁可以分為不同階段，包括減輕制裁、豁免制裁再到撤銷制裁。他認為，朝鮮有意棄核，但認為制裁不公，要求撤銷，不過特朗普礙於國內壓力不能輕易撤銷制裁，雙方在如此分歧下，無法達成共識。

對於峰會結果未如預期，專家仍不約而同地對未來美朝對話感到樂觀。白鶴淳認為，往後仍會舉行第三次「特金會」，但過程或需時。他又指，今次峰會令雙方找到問題所在，建立未來對話的基礎，形容是次會面是「無可避免」，且不認為只要押後會面就能達到共識。

戴維斯亦提醒，華盛頓仍有部分人對朝鮮採取強硬立場，擔心有人會再提出考慮對朝鮮採取軍事行動。他指出，各方保持克制尤其重要，強調今次未能得出共識非末路。

目前朝鮮方面仍未就峰會發表聲明。專家指，還需留待平壤政府正式表態，方能對今次「特金會」有更清晰的解讀。