【越南特金會】特朗普：朝鮮要求全面撤銷制裁不果　金正恩走人

美國總統特朗普周四（28日）與朝鮮領導人金正恩舉行第二日的美朝峰會會談，然而雙方會面時間較原定為長，而且在沒舉行工作午餐會的情況下就提早結束。金正恩率先乘車離開峰會會場，特朗普隨後亦乘專者返會其所下榻的JW萬豪酒店。 特朗普返回酒店出席記者會時指出美朝在棄核議題上有意見分歧。他稱雙方未能取得成果，跟朝方要求全面解除制裁不果有關。他認為朝鮮須實現無核化才能獲得放寬制裁。 特朗普在記者一開始不久已在演說中講明，雙方並非不歡而散，美國繼續與朝鮮保持友好關係。他也引述金正恩周三（27日）在晚宴中說的話，朝鮮承諾不再核試。

特朗普在記者一開始不久已在演說中講明，雙方在制裁上意見不同，所以決定離開談判桌。然而美朝並非不歡而散，雙方離開時氣氛是友好的。他說未來沒有計劃中的峰會，但他希望他和金正恩會再見面：「這可能快將發生。可能不用過太長時間。」

特朗普談說：「基本上他們想全面解除制裁，而我們不願意這樣做。」他說金正恩願意摧毀寧邊核設施，但要求先解除所有鋒對朝鮮的制裁。特朗普稱他不願意這麼做。

他說過去2天的會談非常有建設性，「但有時你就是要走（離開談判桌）。」

特朗普表示，不想說離開談判桌是自己的決定，因為這對兩國關係不好。他稱國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會繼續跟對方談話。

與特朗普一同出席記者會的美國務卿蓬佩奧說，他希望雙方能推進多一點。他指過去2天將雙方放在取得成果的有利位置。他說：「金正恩覺得我們能一起取得成果，但當我們要求他做更多，他未準備好。」

本次峰會在沒有協議的情況下結束，外界關注特朗普會否短期內再跟金正恩開會。惟特朗普未就舉行第三次「特金會」做出承諾。

科恩「爆大鑊」 特朗普斥假聽證會

對於科恩的指認，特朗普一直嗤之為謊言（Getty Images）

特朗普面對記者在發布會上提問，有關其這位總統的前私人律師科恩（Michael Cohen）周三（27日）出席美國眾議院委員會的公開聽證會的事。科恩在聽證會上主要在通俄、希拉里黑材料、種族主義，以及艷星掩口費4件事上指控特朗普，並表示對曾為他做事感到羞恥。

特朗普開宗明義的地回答，他沒有通俄。特朗普形容那是假的聽證會。

科恩周三（27日）出席美國眾議院委員會的公開聽證會，之前多間媒體引述消息報道，他將指控特朗普是騙子，並且是種族主義者。

他在聽證會中就舊僱主「爆大鑊」，包括特朗普早知長子小特朗普（Donald Trump Jr.）及競選團隊成員2016年與俄羅斯人士會面、在特朗普競爭對手希拉里（Hillary Clinton）的電郵外洩之前，他的競選團隊與爆料網站維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）有過交流、科恩稱前總統奧巴馬（Barack Obama）仍在任時，特朗普曾叫他講出任可一個由非裔領袖領導、而不是「屎坑」（shithole）的國家，此外他出示一張有特朗普簽名的支票，指這是報銷向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）支付的掩口費。

特朗普在河內特金會記者會上質疑科恩的聽證會「為何要安排在特金會這重要事件同一天？」不過據美媒報道，白宮待科恩聽證會時間確認後才與朝鮮確認晚宴時間（Getty Images）

（綜合報道）