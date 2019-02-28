【越南特金會】美國人不太留意峰會　更關注特朗普前律師爆料

第二次「特金會」周四（28日）遽然提早結束，甚為關注峰會的韓國民眾難免失望。這場會議得到全球媒體關注，不過對美國民眾而言，他們對峰會的興趣遠遠不及「同時段」上演、關於特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）的「爆料」聽證會。

《韓國時報》（Korean Times）引述28歲的華盛頓大學（University of Washington）畢業生莫斯（Debbie Moss）稱，「峰會？什麼峰會？我忙於追上所有關於科恩的最新狀況，與朝鮮的峰會真是沒什麼關係」。

美國一間美甲店的店主特蘭（Lynn Tran）則表示，人們希望觀看整場科恩聽證會，看盡每一分鐘，而不是兩名大人物（特朗普和金正恩）握手。

特朗普前私人律師科恩周三（27日）在聽證會上主要就通俄、希拉里黑材料、瞞稅、以及艷星掩口費等事指控特朗普。科恩供稱他的前老闆是「種族主義者」和「騙子」。

專家預料科恩聽證會有爆炸性的材料，掩蓋在河內舉行的特金會。如今美朝峰會進展不大，雙方也沒有簽訂新的宣言，美國民眾更加把目光轉到科恩一案身上。

43歲美國教師珍妮特（Jeanette）表示，她有跟進上次美朝峰會的新聞，但因是次峰會可能無太大進展而興趣減弱，然後同時間有科恩的新聞，吸引她的目光。

（韓國時報）