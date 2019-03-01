美財長姆努欽：要求中國承諾進行結構性改革

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周四（2月28日）接受CNBC訪問時表示，中美兩國在貿易協議上已經取得很大的進展，目前他們正在擬定細節。他指協議須包括中國承諾進行真正結構性改革。 美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在同日接受CNBC訪問亦表示，中美兩國正邁向達成歷史性的貿易協議，但有關協議仍須得到中國政府最高層的批准。

姆努欽說，他與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）正在為北京的重大承諾制定詳細協議，這份文件長達150頁，形容這是「結構性承諾」，並透露他們仍有更多工作要做，希望在3月內取得進展。他強調中美雙方的這些討論已經進行了兩年，從特朗普與習近平首次會面就已開始。

姆努欽又說，無論是他本人、萊特希澤、美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、庫德洛或白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），大家都非常密切地合作，並對達成真正的協議持有共同的立場。

至於庫德洛亦表示，雙方的協議包含關鍵的結構性改革，包括承諾大幅減少對國有企業的補貼，並列明中方要報告任何對外滙市場的干預，如央行的賣出和買入，以及不再強調「中國製造2025」計劃。

（綜合報道）