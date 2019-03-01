拉登之子哈姆扎「價值780萬元」　美高額懸賞徵線索

美國2001年發生911恐襲奪去近3000人性命，案中主謀拉登（Osama bin Laden）雖已在2011年被美軍擊殺，事件影響甚大，讓多個國家採用先發制人式反恐策略。 美國國務院周四（28日）宣布懸紅100萬美元（約780萬港元），追尋911恐襲已故主謀拉登的兒子、「恐怖王儲」哈姆扎（Hamza bin Laden）的下落。

國務院公布消息指，任何人若然能夠幫助找出哈姆扎的藏身國家，都會獲賞金，聲稱這是「正義獎勵計劃」的一部分。

聲明指出，哈姆扎已成為蓋達組織（Al-Qaida）的領導人。911襲擊正是由這組織策劃，而此案主謀、哈姆扎的父親拉登潛逃多年，後來藏身巴基斯坦的他在2011年5月2日遭美軍殺死，軍方最後把他的遺體丟入海中。

英國廣播公司（BBC）指出，哈姆扎相信只有30歲左右。華府早在2017年1月將他定為「特別指定的全球恐怖分子」。他曾經發布錄音及視頻片段，呼籲對美國及其盟友發動恐襲。

美國懸紅100萬美元追查拉登之子哈姆扎下落：圖中為美國政府公布的追捕海報。（美國國務院資料）

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年輕有魅力 刻意模仿父親

哈姆扎是拉登與最愛的第三名妻子薩巴爾（Khairiah Sabar）所生，據指拉登與妻子一直都想讓他遠離戰事，但哈姆扎則很想上戰場，曾寫信向父親表達意願。而他也「不負眾望」，被栽培及塑造成組織的「新領導」。

哈姆扎被指言行刻意「複製」父親。蓋達組織2017年發放一段宣傳短片，哈姆扎在片中呼籲跟隨者襲擊猶太人、美國人、西方人、甚至俄羅斯人，表示要「跟隨過往殉難者的步伐」。

美國聯邦調查局（FBI）前調查員蘇凡（Ali Soufan）認為，他不論在聲線、訊息傳遞、手段都嘗試模仿拉登。蘇凡並指他有魅力，很年輕便有公開演說的能力。《衛報》2018年8月報道，他已與911恐襲頭號劫機犯阿塔（Mohammed Atta）的女兒結婚，並籌劃為父親報仇。

美國極力追查哈姆扎的行蹤，國務院相信他目前可能處於阿富汗和巴基斯坦邊境，之後可能入境伊朗，不過又強調他可能藏在中、南亞任何地方。

▼美國中央情報局（CIA）2017年公布哈姆扎的片段，片中見他談笑風生。

（綜合報道）