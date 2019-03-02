特朗普幫金正恩「護航」捱轟　澄清朝鮮須為大學生之死負責

美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2016年到朝鮮旅遊時涉嫌違反當地法例被捕，及後被送返美國，不久身亡，總統特朗普（Donald Trump）周四（2月28日）在越南美朝首腦峰會表示，朝鮮領袖金正恩都是之後才得知事件。有關言論隨即惹來瓦姆比爾父母批評，特朗普其後在周五（3月1日）解畫，稱自己的說法被曲解，強調朝鮮仍須為瓦姆比爾的死負責。

瓦姆比爾父母：金正恩沒有開脫的藉口

特朗普周四提早結束第二次特金會，在記者會上提到曾經向金正恩說過瓦姆比爾的事，並稱「金正恩向我說對事件全不知情，我相信他的說法」。

瓦姆比爾的雙親對此感到非常不滿，表示他們一直尊重峰會過程，但認為自己有必要站出來發聲：金正恩及其邪惡政權要為瓦姆比爾遇到的非人道對待以及他的死負責，因此沒有任何藉口或花言巧語可以為金正恩開脫。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦認為，特朗普再一次輕信獨裁者的片面之詞，他應該立即向瓦姆比爾的家人致歉。

瓦姆比爾父親弗萊德（Fred Warmbier）指控朝鮮殘酷對待他的兒子。（路透社）

特朗普：言論被曲解

對於這些批評，特朗普之後在Twitter澄清立場，指自己「不喜歡被曲解言論，尤其是瓦姆比爾一家的事」，他稱朝鮮毫無疑問對事件負責，瓦姆比爾不會枉死，認為他們一家將成為堅強的象徵，一直流轉下去。特朗普的留言對金正恩隻字不提，又暗批上任總統奧巴馬（Barack Obama）對事件不聞不問。

....for Otto’s mistreatment and death. Most important, Otto Warmbier will not have died in vain. Otto and his family have become a tremendous symbol of strong passion and strength, which will last for many years into the future. I love Otto and think of him often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月1日

瓦姆比爾在2015年到朝鮮旅遊，但在2016年1月被指企圖偷走當地酒店的政治海報，結果被當地法院判處15年勞改。他在2017年6月獲特赦回國後不足一周就離世，終年22歲。驗屍報告指他死於是腦部缺氧，更認為他死前持續逾一年以上受到不明襲擊。即使如此，瓦姆比爾的父親當時仍然感謝特朗普幫助兒子獲釋回國。

（綜合報道）