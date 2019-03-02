加拿大總理醜聞纏身　再次改組內閣

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）身陷干預司法醜聞，民望下滑，他周五（1日）宣布改組內閣。 這是他過去一個多月以來，第二次改組內閣。

杜魯多政府宣布，農業和農產食品部長麥考利（Lawrence MacAulay）轉任退伍軍人事務部長，國際發展部長比博（Marie-Claude Bibeau）轉任農業和農產食品部長。

至於婦女和性別平等部長蒙塞夫（Maryam Monsef），則會兼任國際發展部長。

杜魯多近來受到醜聞困擾，他涉嫌曾向司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，王州迪拒絕妥協，其後在1月政府改組內閣時，遭降職為退伍軍人事務部長，王州迪2月中宣布辭職。

事件鬧大後，王州迪周三（2月27日）在國會司法委員會作證時，更加表明2018年9月至12月處理有關案件期間，受到來自杜魯多及11名來自總理辦公室及樞密院等的高官施壓。

杜魯多否認有施壓，但民調顯示當地41%受訪民眾認為他在處理此事上犯錯，另有41%則表示不確定，僅有12%受訪民眾認為他沒錯。

（全國郵報 / 新華社）