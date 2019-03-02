SpaceX「龍飛船2號」成功首飛　美國向重新載人升空邁前一步

美國太空探索科技公司（SpaceX）周六（2日）在美國佛羅里達州成功發射「龍飛船2號」（Crew Dragon，又名Dragon 2）太空艙升空，裏面搭載假人模型。 龍飛船順利升空，意味美國距離本土重新載人上太空的計劃，再向前邁進一步。

SpaceX：龍飛船2號2019年3月2日成功升空。（路透社）

「龍飛船2號」高4.9米，當天伴隨「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，凌晨2時49分在佛羅里達州的肯尼迪航天中心（Kennedy Space Center）發射。

「龍飛船2號」是載人飛船，內有7個座位，可以搭載7名太空人。這次是首度測試發射，載假人升空，並裝載了約180公斤的物資。SpaceX會透過監測假人模型，模擬真人太空員升空時的情況。

SpaceX在社交網站發布有關「龍飛船2號」的影片：

Crew Dragon will deliver about 400 pounds of supplies and equipment to the @Space_Station. Also on board is an anthropomorphic test device, which we call Ripley. pic.twitter.com/FuHewNb4UM — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019

飛船在駛入地球軌道後，24小時後會與國際太空站連接，並在5天後開始返回地球。「龍飛船2號」擬在7月測試載人發射升空。

美國太空總署（NASA）2018年公布與商業公司波音和SpaceX合作，擬2019年在本土重新載人上太空。

美國自2011年後，太空人只能依靠乘坐俄羅斯的火箭及太空船前往國際太空站，隨着美俄關係變差，美國有意自行載人升空。

美國太空總署並已包括9位太空人的名單，預期他們會在2019年中開始上太空。波音和SpaceX共同參與計劃，太空人將乘坐由它們開發的商業火箭及太空船升空。

（綜合報道）