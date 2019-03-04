愛沙尼亞國會大選　歐洲民粹政黨注視

波羅的海國家愛沙尼亞（Estonia）周日（3月3日）舉行大選，88萬選民前往投票所投票。是次大選除了仍是中間偏左派與自由派的傳統對決之外，還有獲得主要是鄉郊選民支持的的極右派政黨「愛沙尼亞保守人民黨」（EKRE）加入戰團。 EKRE在2015年的選舉中僅得7席，然而今次它在民意調查中能排名接近第三，部分更指它排名第二。這令傳統黨派不得不「加強戒備」，而歐洲的右派或民粹政黨，都會視此為對「同行」的一個測試。

現時該國由總理拉塔斯（Juri Ratas）領導的4黨聯盟執政。

88.1萬合資格選民中，已有近四分之一用電子投票履行公民責任。票站開放時間為周日上午9時（香港時間周日下午3時）至晚上8時（香港時間周一早上2時）。

是次選舉聚焦日常生活議題，例如課稅與公共支出，以及佔總人口四分之一的俄裔人士俄語教育問題，還有城鄉差距。

民調顯示，投票結果差距應該很小。據民調機構Kantar Emor的調查結果，拉塔斯領導的中間黨（Estonian Centre Party）支持率為22.3%，歐洲議會前議員卡拉斯（Kaja Kallas）領導、屬自由派的改革黨（Estonian Reform Party）則有接近30%的支持度。與此同時，主張刪減所得稅和消費稅、推動反移民政策的極右派愛沙尼亞保守人民黨支持度為13.4%。

預料這次大選將有5到6個政黨的候選人，能夠進入合計101席的國會。

該國自從1991脫離蘇聯獨立後，主要由中間黨和改革黨輪流執政，也出現過聯合執政的情況。惟不論是中間黨或改革黨，都堅定支持愛沙尼亞保留歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國身份，並且支持緊縮政策，這導致該國成為歐元區成員中，債務佔GDP比率最低的國家。

愛沙尼亞外交政策研究所（Estonian Foreign Policy Institute）總監賴克（Kristi Raik）指出，民粹極端右翼崛起在重塑歐洲政治面貌，愛沙尼亞也不例外。他指出保守人民黨的政策主張跟歐洲大陸其他地方相似：「捍衛家庭價值、恐懼外來移民，以及攻擊歐洲自由派精英。」

（綜合報道）