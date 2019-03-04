美國眾議院將傳召逾60人　調查特朗普涉妨礙司法公正及濫權

美國眾議院司法委員會主席、民主黨眾議員納德勒（Jerrold Nadler）周日（3日）表示，周一（4日）將會向逾60名個人及機構要求索取文件，以找尋證據指證總統特朗普及助手妨礙司法公正、貪污及濫用權力。特朗普在Twitter聲稱自己無辜，重申是遭到「獵巫行動」迫害。

納德勒周日接受美國廣播公司（ABC News）訪問時指出，個人認為特朗普妨礙司法公正及企圖恐嚇證人，包括在2017年5月撤換領導通俄門調查的美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey），但他仍會視乎調查結果才考慮是否彈劾。

委員會周一會向特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、司法部及特朗普團隊等逾60名個人及機構發出傳召令，希望索取文件指證特朗普。完整名單會在周一公布，據稱名單中包括效力特朗普集團多年的財務總監韋斯伯格（Allen Weisselberg）。納德勒表示，這份名單可能還包括前白宮幕僚長凱利（John Kelly）及前白宮法律顧問麥加恩（Donald McGahn）

特朗普周日在Twitter再次否認指控，堅稱自己清白及受到「獵巫行動」政治迫害。

（綜合報道）