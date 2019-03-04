美韓取消春季軍演　特朗普：慳錢又能紓緩與朝鮮緊張局勢

即時國際
撰文：
最後更新日期：

韓國及美國上周六（3月2日）決定，從今年起停止代號「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）的韓美聯合軍演，兩者今後將徹底退出歷史舞台，改由小規模部隊進行演習。美國總統特朗普周日（3日）在Twitter表示，這可以讓美國省回數以億計美元，以及紓緩與朝鮮的緊張情況。

特朗普稱，希望縮減美韓聯合軍演，可以為美國節省數億美元，這是他總統很久前的立場，形容此時減少與朝鮮的緊張局勢是一件好事。

韓國防長鄭景斗和美國代理防長帕沙納漢（Patrick Shanahan）上周六（3月2日）晚通電話，決定從今年起停止代號為「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）的韓美聯合軍演。兩者今後將徹底退出歷史舞台，改由小規模部隊進行演習。

外界視取消這兩個大規模軍事演習，為美國在「特金會」後對平壤的回應。

關鍵決斷＋鷂鷹　防禦與攻擊並重的聯合軍演
美韓周一啟動「關鍵決斷」聯合軍演　期間或因「文金會」暫停
美韓擬大幅縮減春季聯合軍演規模

（綜合報道）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。