習近平3月下旬或訪意大利法國　回程時於佛州見特朗普

中國國家主席習近平預計在全國人民代表大會結束後，展開其2019年首次歐洲與美國訪問計劃。習近平首站或到訪意大利、法國，之後將前往美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。

意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報道稱，習近平3月22日至23日將到訪首都羅馬，之後將前往法國巴黎訪問，鞏固與歐盟的戰略關係。屆時，中國與意大利將簽署諒解備忘錄，讓羅馬加入中國「一帶一路」計劃。

德國墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）研究員波傑蒂（Lucrezia Poggetti）表示：「如果中方成功與羅馬簽署一帶一路倡議的諒解備忘錄，將大大提高該倡議在國際和國內的合法性，意大利將是世界十大經濟體和七國集團（G7）中，第一個正式簽署協議加入『一帶一路』的國家。」

一旦落實，「一帶一路」將在七國集團中「破冰」。G7成員包括加拿大、法國、德國、意大利、日本，英國及美國，這些國家是國際貨幣基金組織（IMF）認定的七大發達經濟體，佔全球淨財富58％。

（綜合報道）