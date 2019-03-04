美朝峰會無成果　特朗普歸咎前律師爆料聽證會

美國總統特朗普周一（4日）在Twitter表示，眾議院委員會安排他的前私人律師科恩（Michael Cohen）在第二次特金會舉行期間作證，或者是導致峰會無成果的原因之一。

特朗普提到，民主黨人在他與朝鮮進行一場非常重要的核峰會之時，訊問一名「有罪的說謊者和騙子」，矛頭直指科恩。他又形容這或許是美國政治的新低點，也可能是令他在峰會「走人」的原因之一。特朗普說：「當總統身處海外時，從來沒這樣做過。可恥！」

For the Democrats to interview in open hearings a convicted liar & fraudster, at the same time as the very important Nuclear Summit with North Korea, is perhaps a new low in American politics and may have contributed to the “walk.” Never done when a president is overseas. Shame! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月4日

科恩因詐欺、逃稅和向國會作假證供的罪名成立，被判入獄三年。他上周四（2月28日）就通俄、希拉里黑材料、種族主義，以及艷星掩口費作供，並稱對曾為特朗普做事感到羞恥。眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）其後表示，按科恩的供詞，特朗普似乎已經犯罪。

美朝第二次峰會2月28日提早結束，特朗普在會後記者會反擊，稱科恩指控「不實」，並且批評眾議院監督委員會在他出國時舉行聽證會的決定。

（路透社）