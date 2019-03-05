【委內瑞拉政變】瓜伊多返國成功入境　號召民眾周六舉行大型示威

委內瑞拉政局持續動蕩，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）周一（4日）順利回國，大批支持者在機場外等候，有民眾響應他的呼籲上街集會。瓜伊多表示，自己抵達機場時受到良好對待，並號召民眾周六（9日）舉行全國大型示威。

【委內瑞拉政變】：大批民眾響應瓜伊多號召上街集會。（路透社）

瓜伊多周一（4日）坐飛機返抵委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）。他2月無視最高法院禁令出國，先後到訪哥倫比亞、巴西、巴拉圭及阿根廷，尋求拉美國家支持。外界此前預料若他回國或會面臨牢獄之災，惟他仍能成功入境，有承認瓜伊多臨時總統地位的部份歐洲國家更派出大使到機場迎接。

瓜伊多周日（3日）在Twitter貼文呼籲全國各地支持者周一集會。他將帶領有關示威，反對派活動人士亦在社交媒體上呼籲在首都加拉加斯的購物娛樂區拉斯梅塞德斯（Las Mercedes）阿爾弗雷多薩德勒廣場（Alfredo Sadel Plaza）集合；委內瑞拉政府則敦促民眾前往海灘和其他度假勝地，參與嘉年華活動。

美國曾警告委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），若瓜伊多回國時遭扣押或威脅，將面對美國及國際社會強硬及顯著回應。

（綜合報道）