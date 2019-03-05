加拿大高官接連出走　靚仔總理杜魯多偷雞不成蝕把米？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）身陷巨大醜聞，繼之前有司法部長因此辭職後，周一（4日）再有第2名內閣官員決定「跳船」。 風波重創這位靚仔總理的形象，他領導的政府涉嫌為了大選選票等原因，冒險干預司法部，試圖讓一家大型工程公司免遭刑事檢控，如今事件曝光後，偷雞不成，反而嚴重打擊自己的選情。

杜魯多2015年11月就任加拿大總理，上任時僅43歲，成為當地歷史上第二年輕的總理，形象年輕又開明。

但3年多過去後，杜魯多身陷干預司法醜聞，不但在野黨領袖要求他辭職，執政陣營方面也出現高官出走的情況，除了事件主角、前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）2月12日宣布辭職外，周一（4日）再有加拿大國庫委員會主席費普真（Jane Philpott）遞信，公開指對政府的處理失去信心。

華為孟晚舟被捕：加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）身陷干預司法部的醜聞，民望下滑。（路透社）

究竟發生了什麼事？

事件的起因是杜魯多在2018年底涉嫌向時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控。這家公司被指2001年至2011年期間，為了取得利比亞政府的合約，涉嫌行賄當地政府，加拿大警方2015年對此立案調查。

王州迪拒絕妥協，其後在2019年1月政府改組內閣時，遭降職為退伍軍人事務部長，她2月中選擇自行離去。

王州迪之後再向杜魯多政府投下震撼彈，她2月在國會司法委員會作證時，表明在2018年9月至12月處理有關案件期間，受到來自杜魯多及11名來自總理辦公室及樞密院等的高官施壓。

杜魯多的首席秘書比尤特（Gerald Butts），就是其中一名涉嫌施壓的官員，他2月中已宣布辭職。

杜魯多四面楚歌：加拿大前司法部長王州迪2月27日在國會司法委員會作證時，指控曾遭到杜魯多及多名高官施壓。（Getty Images）

SNC-Lavalin為何「大得不能倒」？

輿論分析杜魯多政府如此「重視」SNC-Lavalin的原因，其一是該企業帶來的工作機會有關，SNC-Lavalin是加拿大巨擘，在全球僱用超過5萬人，這間大型企業的總部設在加拿大魁北克省滿地可，在當地員工數以千計，這些職位都被視為「好工」。

多倫多大學（士嘉堡校區）政治科學講師麥克杜格爾（Andrew McDougall）便指，SNC-Lavalin在魁北克省相當重要，加拿大政府不會希望這家企業遭起訴，繼而減少職位或搬離總部，「政府不想受到人民的指責」。

另一方面，這公司的最大股東，就是魁北克省的退休基金管理集團「魁北克儲蓄投資集團」，佔有20%股份。

第二個原因也與SNC-Lavalin的政治力量有關。這間公司財雄勢大，一直向多個政黨捐款，具有巨大的影響力。

加拿大巨型工程集團SNC-Lavalin的地位，在魁北克省舉足輕重。（視覺中國）

魁北克省的重要

更重要的原因，與選票有關。SNC-Lavalin的總部所在地魁北克省，在選舉期間具有特別重要的地位，它被視作自由黨在選舉戰的關鍵戰場，過去自由黨勝出大選，都會在魁北克省拿下大部分議席。

研究機構IPSOS代表辛普森（Sean Simpson）便稱，當地有一個傳統講法，就是「你在魁北克省拿不到理想數目的議席，你當不了總理」。

加拿大由10個省和3個地區所組成，各省人口差異甚大，魁北克省人口超過800萬，佔加拿大約4分1，在加國下議院也有約4分1的議席數目。

按王州迪所述，杜魯多和其他一些高官正是企圖說服她，若然司法部刑事起訴SNC-Lavalin，可能會損害加拿大的就業市場，甚至使執政黨流失選票。

杜魯多一直否認有不當施壓，但顯然無法說服民眾，民調顯示當地41%受訪民眾認為他在處理此事上犯錯，僅有12%民眾認為他沒有做錯。

杜魯多四面楚歌：加拿大前司法部長王州迪離職後，拉梅蒂（David Lametti）2019年1月接任。（路透社）

偷雞不成蝕把米？

杜魯多在上任總理後，遭嘲諷是「經常道歉的總理」，他曾經多次公開致歉，包括是為了政府過去的歧視政策、官員的不當行為，甚至是自己捲入的涉嫌非禮事件等。

這次杜魯多即使道歉，也恐怕無補於事，風波除了讓他陷入當選以來的最大危機，研究機構IPSOS周一（4日）公布的民意調查結果顯示，51%受訪民眾認為他應該引咎辭職。

最為諷刺的是，杜魯多政府被指最初為了選票等考慮，決定介入事件而引發風波，但最終沒有得到好處之餘，反而重創自己和執政陣營的形象，在野黨一再以此事追擊執政黨。當地政治評論員赫伯特（Chantal Hebert）稱，相信到了秋季大選期間，此事仍會一直纏繞自由黨。