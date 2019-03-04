【華為孟晚舟被捕】孟晚舟向加拿大政府提出民事訴訟

撰文：凌俊賢
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美國1月28日正式向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟的要求，加拿大司法部周五（3月1日）宣布，批准處理引渡孟晚舟的申請。孟晚舟在加拿大的律師周日（3日）表示，已向卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控加拿大當局嚴重違反孟晚舟的憲法權利。
訴訟稱，加拿大政府、警方及邊防部門並非立即逮捕孟晚舟，而是在拘捕孟晚舟前對她扣留、搜查及問話，並假裝例行海關檢查，強迫孟晚舟提供証據及資料。加拿大應美國要求，2018年12月1日將過境拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）的孟晚舟拘捕。美國1月28日正式向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟的要求，加拿大司法部周五（1日）簽發授權令，允許法院啟動有關華為副董事長孟晚舟一案的引渡聆訊。孟晚舟將在3月6日再上庭，屆時法庭會決定聆訊日期。
美國總統特朗普2018年12月曾經大膽表示，若果他認為對國家有益、可以有助中美貿易談判，在有必要的情況下，他會介入孟晚舟案，加拿大當局對此並未作出回應，但總理杜魯多（Justin Trudeau）最近已捲入干預司法醜聞，有關訴訟可能會令他雪上加霜。
杜魯多被指涉嫌向司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，王州迪拒絕妥協，其後在1月政府改組內閣時，遭降職為退伍軍人事務部長，王州迪2月中宣布辭職。
（綜合報道）