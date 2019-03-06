戈恩被捕百日終獲釋　全賴「無罪大狀」最強律師弘中惇一郎

日產汽車前會長戈恩（Carlos Ghosn）扣留逾百日，在周二（5日）終於獲准保釋。戈恩自2018年11月遭逮捕以來，兩次申請保釋均被駁回，這次再度申請成功，有賴他的新律師團隊，號稱「無罪大狀」的著名律師弘中惇一郎。弘中再次施展魔法手腕，為戈恩爭取短暫自由。

弘中惇一郎周一（4日）在記者會上，介紹成功爭取戈恩保釋的情況。弘中在日本法律界相當聞名，是辯護律師的最強代表之一。（美聯社）

戈恩被捕震撼汽車業界，以致成為歐美媒體的焦點。戈恩一度被指遭日本警方強行迫供，繼而揭露出司法弊漏成為眾矢之的。隨着兩次申請保釋失敗，外界開始擔心戈恩或需一直關押在拘留所，直到不知何時才開始審訊。

相信戈恩無罪

在第三次申請保釋時，戈恩辭退了前辯護律師，換上全新的律師團隊，其中代表是被稱為「無罪大狀」的著名律師弘中惇一郎。弘中2月接任後在記者會上表示相信戈恩無罪，會以無罪為前題，與其他律師一同合作協助當事人。

弘中是日本法律界的著名律師，他所處理的案件無一不是棘手大案。他曾協助多位政界人物和名人，擔任代理或辯護律師，包括小澤一郎、加藤紘一、中森明菜、鳥越俊太郎等。

戈恩獲准保釋後大批記者圍在東京拘留所外，爭取拍攝戈恩走出拘留所一刻。（美聯社）

隨着戈恩案成國際話題，改革日本司法弊漏的問題再度浮出水面。村木厚子是著名「濫用殘疾人士郵件案」的當事人，亦是弘中惇一郎最著名的無罪案例之一。（nippon.com網頁截圖）

無罪之餘反控檢方毀滅證據

弘中最著名的案件之一，是協助厚生勞動省前局長村木厚子在「濫用殘疾人士郵件案」中勝出官司。弘中為村木辯護無罪期間揭發檢察廳企圖毀滅證據，導致最高檢察廳包括檢控官、特捜部長及副部長3人被補。

案件其後被改篇成電視劇《絕不屈服》（私は屈しない 特捜検察と戦った女性官僚と家族の465日），成為一時佳話。

軟禁取代拘留所 成功爭取保釋

據日本網媒《Abema Times》報道，弘中在戈恩案件中取勝的關鍵在於針對性。戈恩前兩次保釋被駁回的原因，主要在原控方擔心戈恩會在保釋期間毀滅證據或潛逃，弘中因此提議設置閉路電視，同時為戈恩與外界交流設限，以「軟禁取代拘留所」方式爭取保釋，最終獲法官許可。

不過弘中的官司仍未結束，戈恩涉案範圍廣泛，弘中要為戈恩爭取無罪困難重重。但弘中在周一（4日）記者會時提出一點，可能成為推翻控罪的重要線索：戈恩案件中實際涉案的並不只戈恩一人，但被捕的就只有戈恩及董事凱利（Greg Kelly）。另外兩名日產職員卻因「協助提供證據」而免遭起訴。弘中指出檢控廳的不起訴權力及基準有明顯問題，有違反憲法之意，以此方法入手或許能從根本推翻案件，讓戈恩得以無罪釋放。

弘中在記者會上表示：「雖然我已73歲，但我還想試試自己能否保持那種敏銳才智。」