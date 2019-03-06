衛報：沙特國王憂王儲謀反　外訪期間撤換保安團隊

英國《衛報》引述消息人士報道，沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）及王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）有不和跡象。報道指兩父子的緊張關係2月底有所加劇，薩勒曼的幕僚更加警告指，穆罕默德可能有謀反的行動，以至薩勒曼在外訪期間急換保安團隊。

《衛報》報道指，薩勒曼兩父子過去數周在多項重要政策上都意見相左，包括也門戰爭問題。薩勒曼2月底訪問埃及時，知情人士透露，幕僚警告國王國內可能有人想謀反他。

據指薩勒曼十分警覺，擔心權力受威脅，他更立即指派30名內政部忠心支持者飛到埃及，取代當時的保安人員。知情人士指出，國王擔心舊有保安團隊效忠於王儲不利自己。

國王回國時，王儲亦未有前往接機，被指再次突顯兩人嫌隙。另外王儲在父親外訪時出任「署任國王」，期間簽署通過兩項人事變動法令，包括委任麗瑪公主（Princess Reema）出任沙特駐美國大使，以及親弟哈立德（Khalid bin Salman）為副國防大臣。

據指國王事前未獲知會上述舉動，並對此感到憤怒。沙特駐華盛頓大使館回應指，相關人事任命是穆罕默德以署任國王身份，代國王下達的法令，指此舉合符慣例。

（衛報）