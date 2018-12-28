沙特阿拉伯重組內閣　國王薩勒曼力撐　助王儲穆罕默德固權

沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）周四（27日）改組內閣，撤換多名主要官員，包括外交大臣。惟捲入沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺事件的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）則繼續握有大權。分析認為，新變動將進一步鞏固王儲的權力。

沙特重組內閣：新外交大臣由曾經出任沙特財政大臣20年之外的易卜拉欣出任。他雖然外交經驗較少，但財金經驗豐富。他1982年在美國取得經濟學博士學位，之後曾經擔任世界銀行及國際貨幣基金組織要職。（VCG）

原外交大臣降職 前財政大臣接任

美聯社報道指，沙特國王薩勒曼周四下令，原外交大臣朱拜爾（Adel al-Jubeir）被降職為外交事務國務大臣。接任外交大臣的是前財政大臣易卜拉欣（Ibrahim al-Assaf）。易卜拉欣早年在大學任教，自1996年起出任沙特財政大臣達20年之久，2016年底由王儲穆罕默德的親信接任。

朱拜爾在卡舒吉事件上一直維護被指是主謀的穆罕默德，但一直未能說服國際社會相信穆罕默德並不知情。

另外薩勒曼又宣布重組兩個跟經濟及安全有關的最高委員會。新變動下兩個委員會的主席一職繼續由穆罕默德擔任。此外穆罕默德的副首相兼國防大臣的職務不變。

報道說，沙特的國家安全顧問、國民衛隊司令等主要官員，改由穆罕默德的親信出任。美聯社分析指出，今次改組進一步鞏固穆罕默德的權力。

沙特重組內閣：卡舒吉案發生後不到一個月，沙特國王薩勒曼（右前）及王儲穆罕默德（右後）召見卡舒吉兩名兒子到王宮致以慰問，相片公布後受到廣泛抨擊。是次改組內閣亦被視為國王協助兒子走出風波的第一步。（VCG）

卡舒吉事件 老父出力斡旋

這次改組是在卡舒吉遇害案發生兩個多月後宣布。事件損害沙特國際形象及聲譽，雖然有傳33歲的穆罕默德或因此事王儲地位受威脅，11月更傳出有數十名成員策劃阻止王儲繼承王位，要求國王二度改變繼承人人選。不過事件似乎始終未有動搖薩勒曼對穆罕默德的支持。

年屆8旬的薩勒曼10月為幫穆罕默德「補鑊」，還配合兒子的「公關騷」，召來卡舒吉兩名兒子到王宮，跟他們握手慰問，並拍照放上網以證王儲清白。當然，這場宣傳效果不如預期，更惹來各界抨擊，甚至有輿論認為做法「嘔心」，但可以反映出薩勒曼的確「幫仔幫到出晒面」。

薩勒曼11月19日開聲力撐穆罕默德。他當日發表演說，期間雖然沒有直接提及事件，但就示意繼續支持兒子，授權他推行積極的經濟改革，又大讚他努力為新一代預備更多的工作。由此可見，一時的外交風波勢不會阻礙穆罕默德的「願景2030」的鴻圖計劃。

有了之前對內對外的鋪墊，加上事件在國際社會注目度已不如月最初，穆罕默德抵着國際的壓力，如期出席阿根廷二十國集團（G20）峰會。他與中國、美國、俄羅斯等國領袖聚首合照，雖然有冷場，但亦有跟普京擊掌「Give me five」以及「密密斟」。

沙特重組內閣：被撤換外交大臣一職的朱拜爾在卡舒吉案中強烈維護王儲穆罕默德。有分析認為，這項人事安排反映，沙特想來個以新人事帶來新氣象，在「卡舒吉事件」重整後該國與國際社會的關係。（VCG）

換人令事件丟淡 繼續改革路

而周四的內閣重組，沙特國王換走原外交大臣朱拜爾，亦被指是與「卡舒吉事件」有關。朱拜爾在卡舒吉案中成為沙特的代言人，但口風一改再改，他亦因此成為「箭靶」。如今換走朱拜爾，由外交經驗相對較淺、但經濟學博士出身的易卜拉欣上場，可以有助引導國際社會視線、不再一味聚焦卡舒吉案之餘，亦對外重申沙特經濟改革的決心，以擺脫對石油的依賴。

除了多個重要任命，沙特還特別新設一個太空局，由穆罕默德的哥哥兼前太空人蘇丹（Prince Sultan bin Salman）領導。此舉不知跟美國聲言要組建「太空軍」，或日漸成形的太空旅遊有否關連，但此舉仍與在經濟及外交事務都甚有衝勁的穆罕默德處事方式，可謂相當吻合。

（綜合報道）