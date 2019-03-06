特朗普擬提名華裔檢察官　出任司法部第3號人物

美國司法部周二（5日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump）計劃提名華盛頓哥倫比亞特區（District of Columbia）聯邦檢察官Jessie Liu擔任司法部的第3號人物。

司法部長巴爾（William Barr）在聲明中確認提名。假若提名獲聯邦參議院通過，Jessie Liu將出任助理司法部長（associate attorney general）一職，掌管和監督司法部的民事訴訟，包括反壟斷、民權和環境法，但不會負責刑事和國家安全的案件。

助理司法部長原由布蘭德（Rachel Brand）擔任，但她2月決定離職轉至美國企業沃爾瑪（Walmart）工作。路透社曾報道布蘭德對特朗普攻擊司法部和聯邦調查局（FBI）感到愈來愈不安。

司法部官員曾表示，預料副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）在3月中辭職。白宮其後稱特朗普計劃提名現任運輸部副部長羅森（Jeffrey Rosen）接替職務。

助理司法部長作為司法部第3號人物，意味一旦羅森斯坦離職，或可能會頂上副司法部長的職務，並有機會負責監督特別檢察官米勒（Robert Mueller）的通俄調查。

報道指，Jessie Liu已通知參議院，表示她曾罕有地接受特朗普的「個人面試」。由於這與慣常的標準做法不同，民主黨參議院或會質疑其任命是否涉及白宮干預。

（路透社）