美司法部副部長羅森斯坦3月中離任　否認因「迫宮陰謀」下台

美國司法部官員周一（18日）透露，副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）會在3月中或之前離任，但否認他離職與總統特朗普（Donald Trump）「迫宮陰謀」一事有關。

該名司法部官員指，羅森斯坦將會於巴爾（William Barr）正式出任司法部長後離任。美國有線新聞網絡（CNN）曾報道羅森斯坦早有去意，但當時未有確實辭職日期，而他的繼任人選最快在本周內公布。

本身是共和黨員的羅森斯坦在2017年5月提名特別檢察官米勒（Robert Mueller）負責調查特朗普競選團隊涉嫌通俄的指控，該調查至今仍然進行。曾經批評有關調查的巴爾早前在國會提名聽證會強調不會影響調查進展，並承諾盡可能透明公開，但拒絕保證當局會公開整份報告。

羅森斯坦被指曾考慮透過秘密錄音竊聽特朗普，並要求副總統彭斯（Mike Pence）及其他內閣成員出手，引用憲法第二十五修正將特朗普趕下台。聯邦調查局（FBI）前副局長麥卡比（Andrew McCabe）周日（17日）受訪時承認確有此事，但司法部隨即否認有關言論。特朗普周一批評麥卡比和羅森斯坦的舉動是叛逆行為。

（路透社／美國有線新聞網絡）