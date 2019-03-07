法國擬開徵數碼稅　阻大型科企避稅

法國政府周三（6日）公布計劃，向Google、Facebook等科技公司加徵3%數碼稅，阻止大型科企避稅。

法新社報道，由於愛爾蘭等稅率較低的國家反對，加上擔心激怒美國總統特朗普，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）未能說服歐洲盟國共同行動，故只好單獨向全球網路巨擘「開刀」。

根據即將送交內閣討論和國會審查通過的方案，法國將向在當地營運的大型網路公司徵收3%數碼稅，在全球收入超過7.5億歐元（約66.6億港元），而在法國收入至少達2500萬歐元（約2.22億港元）的網路公司，都要繳交數碼稅。勒梅爾表示，倘若未達這兩項標準，將毋須繳交數碼稅。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，於2019年加徵數碼稅後，本年度新增稅收將達5億歐元（約44.4億港元），同時稅收將快速增長。

勒梅爾說，大約30家來自美國、中國、德國、西班牙、英國，還有法國的網路公司會受到影響，主要受影響公司為使用顧客資料出售網上廣告的公司，另外亦包括網上服務公司如Airbnb和Uber，而直接於網上出售商品的公司則不受影響。他指出，此舉關乎「財稅正義」，並指「這些網路公司所繳的稅比歐洲中小企業少14%」。

（美聯社／中央社）