滯港沙特姊妹花獲批延期居港至4月8日　入境處保留驅逐兩人權利

沙特阿拉伯一對姊妹因不滿伊斯蘭嚴厲律法及家人虐打，2018年9月與家人到斯里蘭卡旅行時逃走。惟她們在香港轉機時事敗，被迫滯留此地5個多月。 兩姊妹代表律師韋智達（Michael Vidler）周四（7日）表示，香港入境處已批准兩人延長暫時居港資格至4月8日，惟處方保留檢控及驅逐兩人的權利。

兩名少女分別20及18歲。她們化名分別是麗姆（Reem）及拉萬（Rawan），二人上周四（2月28日）向香港入境處申請延長暫時居港資格。時隔一周，韋智達周四（7日）發聲明指出，她們已獲確認能暫時延長居港至4月8日，惟當局表示，即使如此，二人仍有可能被起訴並被視為逾期居留者。

韋智達表明正尋求當局澄清二人情況，並希望盡快獲批簽證讓她們可前往安全的第三國。

兩姐妹此前稱，她們兩人抵港時有一身份不明男子拿去她們的護照，企圖誤導兩人登上飛返沙特阿拉伯的客機。她們後來獲悉這名男子是沙特駐香港總領事館的人，以及本已預定前往澳洲的機票被取消。韋智達指出，她們過去5個月，已變換住宿地點多達13次，以避開家人的追尋，並擔心如被遣返沙特，人身安全會受威脅。

兩姊妹曾在Twitter求助，表示不想與美國《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）同一命運，進入沙特領事館後丟掉性命，又表示：「我們夢想能到一個安全的地方，讓我們能做個正常的年輕女子，免於暴力以及壓迫。」

（綜合報道）