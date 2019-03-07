【英國脫歐】脫歐協議草案或以多達100票之差再遭否決

英國和歐盟就脫歐協議繼續磋商。歐盟官員周三（6日）表示談判未見曙光，歐盟要求英國在未來48小時內提交新補底方案，打破僵局。英國《每日電訊報》（The Telegraph）引述消息人士指出，相信首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議草案下周表決時，會以多達100票之差再遭否決。

歐盟官員表示，如布魯塞爾在周五（8日）或之前收到英國「可接受」的新方案，歐盟將於周未期間繼續跟進。英國表示，已向歐盟提出「合理」方案，釋除國會議員對未來受歐盟規則所限的疑慮。惟歐盟方面認為，無論他們作出甚麼讓步，文翠珊的草案仍無法過關。《每日電訊報》亦引述消息人士指，預料有關草案下周會以多達100票之差再遭否決。

英國首相文翠珊（Theresa May）上周二（26日）為「押後脫歐」選項開路，她表示，若然脫歐協議草案無法在下月通過國會，且國會又投票否決「無協議脫歐」的話，政府將安排國會再投票，決定是否押後脫歐日期。不過她強調任何延遲脫歐都不應該超過6月底，也只能是推遲一次。

文翠珊稱，下議院將在3月12日舉行脫歐協議草案的關鍵投票，若是這個草案再遭到否決，政府便將安排國會在3月13日再表決，決定英國是否「無協議脫歐」；若然下議院又否決「無協議脫歐」，國會便要在3月14日再度表決，決定是否押後脫歐日期，即延長《里斯本條約》第50條的期限。

（綜合報道）