「馬來西亞沒有同性戀」　大馬旅遊部長發言惹爭議急發聲明滅火

馬來西亞旅遊、藝術及文化部長莫哈末丁（Mohammadin Ketapi）周三（6日）在德國出席活動，被當地媒體問及會否歡迎同性戀者時，他竟回應不認為大馬有同性戀者。有關言論引起各界譁然，當局及後發聲明表示是一場誤會。

莫哈末丁參與「2019年柏林國際旅展」宣傳馬來西亞旅遊觀光時，被《德國之聲》（Deutsche Welle）記者問及馬來西亞是否同性戀者的安全旅遊目的地。他回答指不認為國家有同性戀者，並表示無法確定他們是否安全。

當局周四（7日）澄清，莫哈末丁當時是指，大馬並無特別為同性戀者或跨性別人士（LGBT）而設的旅遊活動。當局又強調大馬不會依據性取向、宗教、文化習俗而對遊客下禁令。

馬來西亞近年在同性戀及跨性別人士（LGBT）的議題上一直備受人權組織批評。馬來西亞不時傳出同性戀者遭當地宗教法庭判處罰款及鞭刑的新聞；總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）2018年9月更表示，他的國家不能接受同性婚姻。

德國綠黨（Greens）議員貝克（Volker Beck）在這項國際旅遊展舉辦前，曾以馬來西亞恐同及反猶太主義為由，抗議該國參與。

（綜合報道）