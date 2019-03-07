【華為孟晚舟被捕】專家：加國過往批出9成引渡案　孟案或一樣

華為副董事長孟晚舟周三（6日）在加拿大卑詩省法院出庭，控辯雙方同意案件押後至5月8日再審，屆時再決定引渡美國的聆訊日期。 《紐約時報》引用法律專家意見指，加拿大過往處理引渡案申請時，有9成都會批出，因此認為孟晚舟很大機會被引渡，但或需時數月。

加拿大司法部上周五（3月1日）宣布，允許卑詩省法院啟動正式引渡聆訊，原本孟晚舟周三出庭，法院要定出引渡聆訊日期，不過檢控官於庭上表示，辯方同意將案件押後至5月8日，屆時再決定引渡聆訊日期，並獲法官接納。

孟晚舟代表律師佩克（Richard Peck）提到，美國總統特朗普曾指有可能介入案件，對有關言論感到擔憂，反映孟晚舟被捕背後有政治動機。特朗普言論或對孟晚舟有利。

華為孟晚舟被捕：孟晚舟目前仍在保釋期間，圖為她在溫哥華的居所。（路透社）

下一步會如何？

在定出引渡聆訊日期之後，案件則進入次階段聆訊，此聆訊不會裁決孟晚舟是否有罪，屆時法官須根據美國所提出的證據，決定疑犯的行為在加拿大是否同樣犯法，並裁決是否引渡犯人。

加拿大法律系教授哈林頓（Joanna Harrington）指出，鑑於加拿大過往批出9成引渡申請，而且對於歐美民主國家的盟友更是甚少拒絕，相信這次都不例外，只是法院最終可能需要數月才能得出決定。

若然法官裁決引渡被捕人，則會走至第三階段，由司法部長作最後判斷。目前加拿大司法部長為拉梅蒂（David Lametti），他2月初曾表示，在決定是否引渡孟晚舟至美國的事情上，會考慮外交因素。

（綜合報道）