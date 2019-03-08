美媒：朝鮮西海衛星發射場或已恢復正常運作

美國網站「北緯38度」（38North）周四（7日）引用衛星圖像指，朝鮮西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Station，又稱東倉里發射場）重建工程正加速進行，認為意味發射場已恢復到「正常運作狀態」。 另外朝鮮一個小鎮同日錄得2.1級地震，相信是人為的，未知跟重建工作有否關連。

北緯38度引用商業衛星圖片，追蹤朝鮮西海衛星發射場動態。文中寫道，「考慮到發射台重建工程，以及發射場其他區域的活動，西海衛星發射場顯然已恢復到正常運作狀態。」

朝鮮領袖金正恩2018年9月在平壤與韓國總統文在寅舉行峰會時，同意關閉西海衛星發射場，作為建立互信的一部分。但報道指，有關發射場在上周的第二次美朝峰會之前已經恢復重建活動。

平壤2012年和2016年曾在西海衛星發射場發射衛星。西方專家指出，衛星發射可以窺見朝鮮洲際導彈的發展，因為發射衛星所使用的火箭技術，與洲際導彈所需要的長程火箭技術十分接近。

另外朝鮮一個採礦小鎮平康（Pyonggang）周四中午左右發生2.1級地震，韓國氣象局指出，地震相信是人為造成的，估計是由爆炸所引起，暫時未知跟朝鮮被指重建衛星發射場有否關係。

（綜合報道）