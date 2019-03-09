美媒：朝鮮導彈研究設施有動靜　或準備發射火箭

美國有線新聞網絡（CNN）及全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR）周五（8日）報道，朝鮮有導彈研究設施出現活動，指平壤方面或可能有意發射導彈或火箭。

該兩間傳媒引用空間影像公司DigitalGlobe在2月22日拍到的衛星圖片，顯示位於平壤市郊的山陰洞（Sanumdong）導彈研究設施附近泊了多架貨車，現在亦有火車停泊，以及見到兩部起重機的蹤影。

加州米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）東亞禁止核武擴散計畫（East Asia Nonproliferation Project）主任劉易斯（Jeffrey Lewis）分析有關圖片後認為，朝鮮可能正在建造火箭，但不知發射日期。

另一間空間影像公司Planet周五拍攝同一地點的照片，發現其中一部起重機已經消失，其他車輛和火車亦已離開。劉易斯指朝鮮可能將「貨物」運往西海衛星發射場，他表示平壤很大機會發射衛星，又提到朝鮮政府早在2018年6月第一次「特金會」前已經有此計劃，並指領袖金正恩曾在2017年底視察當地。

美韓多個媒體和組織早前報道，朝鮮正在修復東倉里發射場。美國總統特朗普周三（6日）回應稱，如報道屬實，將會對朝鮮最高領導人金正恩感到十分失望。

（綜合報道）