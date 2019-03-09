NASA首度拍攝2架超音速飛機衝擊波互動照片

美國太空總署（NASA）周三（6日）表示，該署透過一個利用10年時間研發出來的空對空攝影技術作出創舉，首度拍攝2架超音速飛機在飛行時，其衝擊波交互作用的照片。NASA正在研發不會發出巨大「音爆」（sonic boom）的超音速飛機，在研發過程中，創下這項成果。

所謂的音爆是指，當飛機飛行速度超過音速，即海平面速度每小時約1225公里，飛機對周圍空氣施加壓力，所產生的衝擊波匯合時，便會製造震耳欲聾的音爆。

音爆可構成重大困擾，不只令地面上的人受驚，也可以令窗戶碎裂。因此包括美國在內，有些地區對超音速飛機飛行設下嚴格限制。

NASA希望能研發出新的超音速飛機，令發出的聲響變得低沉，而不是音爆。研發過程中首次拍攝到這次突破性的影像。

NASA表示，在加州的NASA阿姆斯特朗飛行研究中心（Armstrong Flight Research Center），飛行員駕駛2架超音速T-38噴射機近距離飛行，上方第3架飛機裝有高速攝影機，拍攝到有關衝擊波交會的影像。

NASA還說，能捕捉到這樣精細的衝擊波畫面，對於NASA的X-59實驗性超音速飛機開發計劃「至關重要」。

▼NASA上載短片解釋這項創舉的背後原理。

（中央社／美國有線新聞網絡）