元宵撞正超級月亮　NASA天文學家解釋「月亮錯覺」　原來無變大？

今晚（2月19日）適逢正月十五元宵佳節，遇上天文現象「超級月亮」。中式情人節撞正可遇不可求的超級月亮，令全球天文愛好者、情侶們引頸以待，為了令網民更易理解這個天文現象，NASA的天文學家亞當斯（Mitzi Adams）撰文解釋超級月亮成因，以及解釋何為「月亮錯覺」（Moon illusion），而擔心今晚雲霧會蓋過月亮的網民，仍可於3月看到今年最後一個超級月亮。

元宵節撞正超級月亮，NASA的天文學家日前撰文解釋超級月亮成因，以及何為「月亮錯覺」。（NASA圖片）

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亞當斯在文章解釋，月亮以一個橢圓形的軌道圍繞地球，與地球距離時遠時近，月球軌道離地球最遠的一點叫「遠地點」，最近的一點名為「近地點」。根據本港天文台資料，近地點距離地球只約35.7萬公里。當月亮接近滿月，同時又接近「近地點」，就會出現「超級月亮」，看上去比較大。而今晚的超級月亮，因為月球到達「近地點」後僅6小時就會滿月，所以會成全年最亮最大的月亮。

本年下一次月球最接近「近地點」是3月19日，而月亮會於約29小時後進入滿月，故可於3月21日看到第三次超級月亮。

歐美多地一月曾上演「超級血狼月」：

+ 10 + 9 + 8

然而月亮變大了是一種錯覺，稱之為「月亮錯覺」（Moon Illusion）。當月亮接近地平線，因為直觀月亮時視線內會有建築物及樹木等物體對比，視覺上這些物體較近而又在月亮前方，人類的大腦會誤以為月球離我們視線中的物體「更近」，以為月亮變大。平時沒有這種感覺，因為月亮多數掛在頭頂，周圍沒有物體作對比。

+ 5 + 4 + 3

除了用專業儀器確定月亮大小，亞當斯提出一個測試「月亮錯覺」的方法，只要拿着一個硬幣，並伸直自己的手臂，（閉上一隻眼）再用硬幣覆蓋月亮，整晚重覆這個過程，就可以發現月亮在不同的位置時，實際大小沒有變化。

（NASA／香港天文台）